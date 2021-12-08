Z Архив новостей новости
5 2 6 162
08:31, 08 декабря 2021

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2022 год

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2022 год в размере 770 миллиардов долларов. В итоговую версию не вошли санкции против «Северного потока-2» и 35 человек из ближайшего окружения президента Владимира Путина, — отмечает телеканал CNN.
Дискуссии по этим поправкам тормозили процесс одобрения бюджета в Конгрессе.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 180 6 19394 01.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 176 6 19361 02.12
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Десять лет хрустя Не широко, не пафосно и не официально, однако десятилетие зимних протестов 2011 года в России отмечается – понятное дело, главным образом в сети…

5 191 6 24264 07.12
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Толерантное безумие Надо стереть всё, что можно. Отменить деление на мужчин и женщин, на отцов и матерей, мальчиков и девочек — роли же сейчас каждый выбирает по вкусу. Европа стремительно погружается в безумную, абсурдную толерантность…

5 89 6 25357 01.12
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Юрий Дмитриев: вот кто на самом деле «политзаключенный № 1» в России За все те же «преступления», которых Дмитриев не совершал — и по большей части обвинений в которых он уже дважды был оправдан…

5 45 6 7640 03.12
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Когда «признание» не значит ничего И, обратите внимание, хитроумные китайские товарищи, якобы «друзья России» против Запада, совершенно не расстарались для северных «партнёров». Они не дураки, у них Тайвань…

5 91 6 56547 01.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Что можно России, нельзя НАТО? До известных российских событий 2014 года, стремление Украины в НАТО было не столь сильно. Как раз до них Украина вообще имела внеблоковый статус, который вроде бы устраивал все стороны…

5 274 6 52029 05.12
Блоги

Александр Драган аналитик открытых данных

В ЮАР всё не так радужно Если это и friendly mutant, как его радостно окрестили СМИ, то не для всех, и ни на какой «very good Christmas present» он не тянет…

5 29 6 44279 01.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Самый опасный военно-политический кризис Тем самым от России требуется не дать жесткого ответа на готовящееся уже 5 лет военное наступление ВСУ на Донбасс…

5 54 6 10414 07.12
Блоги

+ Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Речь на вручении премии «Звезда Театрала»…

5 213 6 42463 07.12
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Как остудить Украину? Жёсткий визовый режим и отнять дудку Можно, конечно, обсуждать этот вопрос, выстраивая различные заумные конструкции, ссылаясь на геополитические интересы США и России, но в жизни гораздо проще…

5 86 6 17448 06.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«История ничему не учит, но сурово наказывает» О последствиях подписания соглашений в Беловежской пуще…

5 102 6 21681 06.12
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Ловкость рук и никакого мошенства! Одна из скреп утверждает, что россияне — народ богоизбранный. Стало быть, руководить таким народом должен Божий помазанник и столько сроков, сколько ему Господь отпустит…

5 125 6 63941 01.12
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Украина и четыре думские партии войны Что единороссы, что зюгановцы, что прилепинцы-мироновцы, что жириновцы — это одна и та же партия войны.

5 100 6 24342 04.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Как тюрьма помогает понять феминисток Решил и записался в швейный цех. — Значит, швея, — сказало начальство. Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать «швея» в женском роде, чтоб поддеть…

5 180 6 45589 07.12
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

На всё согласный Мы содержим этот гнилой режим за счет российской казны, постоянно даря ему в подарок миллиарды евро без надежды на возврат. А Лукашенко в ответ гримасничает и пускается в пляс…

5 85 6 54369 01.12

Популярное за неделю

Новости

Стали известны подробности о личности стрелка в московском МФЦ Источники агентства «Интерфакс» называют Глазова антипрививочником, который в своих соцсетях не раз называл пандемию заговором…

5 5 6 5876
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Окно в Европу должно быть точно по размеру ракеты. А больше, с точки зрения Владимира Владимировича, ничего и не надо…

5 34 6 78741 01.12
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3577000
«Со страниц романов Достоевского»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3634 05.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 298 6 154934 02.12
Интервью Пастуховские четверги

Владимир Пастухов гость: Владимир Пастухов научный сотрудник University College London

Они рациональны. У них есть две угрозы: умрет один миллион больше, один миллион меньше — или поссориться со своим электоратом…

5 59 6 64115 02.12
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9349161
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5104778

Сегодня в эфире