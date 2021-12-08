Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2022 год в размере 770 миллиардов долларов. В итоговую версию не вошли санкции против «Северного потока-2» и 35 человек из ближайшего окружения президента Владимира Путина, — отмечает телеканал CNN.

Дискуссии по этим поправкам тормозили процесс одобрения бюджета в Конгрессе.

