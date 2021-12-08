Президент Владимир Путин считает, что санкции не имеют положительного эффекта ни для США, ни для России

К тому же непонятно, за что эти санкции вводить. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, так Путин отреагировал на угрозу американского лидера Джо Байдена ввести экономические ограничения против Кремля в случае эскалации на Украине.

Президенты провели двухчасовые переговоры по видеосвязи, в основном речь шла о ситуации на Украине. Кремль назвал разговор откровенным и деловым. При этом стенограмма встречи была опубликована на полтора часа позже, чем в США.