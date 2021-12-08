В Сингапуре с сегодняшнего дня непривитые должны будут сами оплачивать лечение от коронавируса

Взимать плату будут с заболевших, которые могли вакцинироваться, но этого не сделали. То есть норма не коснется детей до 12 лет, и тех, кто не сделал прививку из-за противопоказаний. Ранее все граждане и люди с видом на жительство лечились в Сингапуре за счет государства. Власти страны назвали такие меры важным сигналом для непривитых.

По их данным, невакцинированные пожилые пациенты с коронавирусом занимают две трети палат интенсивной терапии. В этой группе населения зафиксировано и наибольшее число летальных исходов в связи с COVID-19. При этом людей старшего возраста призывают прививаться с декабря прошлого года. Тогда началась массовая вакцинация в стране. В настоящее время более 85% населения получили обе дозы прививки одним из трех доступных в стране препаратов – Pfizer, Moderna, CoronaVac.

Власти Сингапура объявили о новых ограничениях для невакцинированных на фоне резкого роста заболеваемости. С сентября по ноябрь число ежедневно фиксируемых случаев инфицирования выросло с нескольких сотен до нескольких тысяч.