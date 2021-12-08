Показатели смертности от коронавируса, по данным ВОЗ, за неделю выросли на 10%

Только за последние семь дней в мире умерли более 52,5 тысяч человек. При этом больше половины из них приходится на Европу. Как отмечает ВОЗ, наиболее резко выросла смертность в Юго-Восточной Азии и Америке, но сократилась в Африке и Восточном Средиземноморье.

Неутешительные данные приводит Всемирная организация здравоохранения и по заболеваемости. Так, за неделю опасный вирус подтвердился у более чем 4 миллионов человек, что на 2 % больше показателей предыдущих семи дней. Свыше 2,5 миллионов инфицирований приходится на Европу, где все же наблюдается динамика небольшого снижения. Существенное падение заражений отмечают в Западно-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии. А вот в Африке и Америке эти показатели продолжают увеличиваться.

Эксперты отмечают, что в почти 100% случаев у инфицированных диагностируют штамм «дельта». На появившийся в последние недели штамм «омикрон» приходится всего 0,1%. Этот тип вируса подтвержден в почти 60 странах мира.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у более чем 250 миллионов человек, свыше 5 миллионов скончались.