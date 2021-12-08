В Нидерландах сегодня продолжатся слушания по делу о сбитом над Донбассом «боинге»

Судебный процесс идёт с весны прошлого года.

Окружной суд Гааги сегодня сможет приступить к вопросу о компенсациях пострадавшей стороне. На прошлых слушаниях закончились выступления родственников погибших, на заседаниях высказались только восемь человек. Один из них Йос Джианноттен, потерявший по результатам этой трагедии дочь, во своём слове обратился к президенту Владимиру Путину с требованием рассказать правду о произошедшем. Он напомнил, что нидерландские специалисты помогали поднимать тела погибших с подлодки «Курск», и сказал, что родственники жертв трагедии с MH17 заслуживают знать правду также, как семьи подводников.

Помимо этого, агентство ТАСС сообщало, что на этом заседании суд может назначить дату, когда прокуратура зачитает обвинительный акт. Следствие утверждает, что трое россиян Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко причастны к доставке на территорию Украины зенитного комплекса, с помощью которого сбили пассажирский самолёт. Из обвиняемых в судебном процессе участвует только Пулатов, его интересы представляет адвокат.

Боинг «Малазийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили летом 2014-ого. На борту находились 298 человек.