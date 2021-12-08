ТАСС: В Петербурге привезли на Дворцовую площадь главную новогоднюю ель

Дерево срубили в Приозерском районе на севере Ленобласти. Украшать дерево по плану закончат к 20-му декабря.
Последние годы петербуржцы выбирают, какую елку наряжать на Дворцовой, живую или искусственную, с помощью голосования.
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Дерево срубили в Приозерском районе на севере Ленобласти. Украшать дерево по плану закончат к 20-му декабря.
Последние годы петербуржцы выбирают, какую елку наряжать на Дворцовой, живую или искусственную, с помощью голосования.