Пилотируемый корабль «Союз» сегодня впервые в истории доставит на МКС сразу двух японских туристов

В экипаж входят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, а также Юсаку Маэзава — президент корпорации «Start today» и Йозо Хирано – его личный ассистент.

Космический полет японских туристов на Международную космическую станцию продлится 12 суток на основании контракта с компанией Space Adventures. По информации пресс-службы Роскосмоса, предстартовая подготовка экипажей на космодроме Байконур ведется по расписанию, также по графику идет и подготовка корабля «Союз» к запуску. Необычным путешесвие станет для командира корабля. Мисуркин, помимо управления полетом, будет работать и корреспондентом.

Дело в том, что агентство ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. Мисуркин будет рассказывать о жизни и работе на станции. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно будет на информационных ресурсах агентства.

Старт космического корабля состоится в 10 часов 38 минут по московскому времени.