В Верховном суде пройдет заседание о пересмотре дела Никиты Тихонова и Евгении Хасис, обвиняемых в двойном убийстве

Основанием для повторного рассмотрения стало решение Европейского суда по правам человека. Он нашел нарушения Конвенции о защите прав и основных свобод в ходе вынесения приговора, а также счел, что присяжные не были беспристрастны. Российский суд должен решить, возобновлять ли производство по делу одного из основателей журнала «Русский образ» Никиты Тихонова и его гражданской жены, активистки организации «Русский вердикт» Евгении Хасис.

Они были признаны виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой в 2009 году. Тихонов в ходе допроса говорил, что планировал убить только юриста за его участие в антифашистском движении и защиту людей, которые разделяют такие идеи. По его словам, в журналистку он выстрелил как в очевидца преступления. Он испугался, что девушка сможет его опознать. Суд приговорил Никиту Тихонова к пожизненному заключению, а Евгению Хасис признал соучастницей и назначил ей 18 лет колонии.

В Москве в память о погибших в результате нападения адвоката Станислава Маркелов и журналистки Анастасии Бабуровой регулярно проходили марши. В последние два года траурные мероприятия были отменены из-за пандемии.

