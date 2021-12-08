В Москве вчера прозвучали выстрелы в многофункциональном центре на юго-востоке столицы

Погибли 2 человека, пострадали четверо, в том числе несовершеннолетняя девочка.

Стрелять по людям в многофункциональном центре «Рязанский» начал психически неуравновешенный человек. Он вёл себя неадекватно, а после задержания называл эпидемию коронавируса заговором, сообщили в полиции. Перед началом стрельбы 45-летний москвич Сергей Глазов, именно его подозревают в преступлении, пытался агрессивно навязать свои взгляды сотрудникам МФЦ, он отказался надеть маску и начал стрелять, рассказал Интерфаксу информированный собеседник. Задержанного ждёт психиатрическая экспертиза. Он заранее спланировал нападение, сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам. Глазов пришёл в МФЦ и с порога открыть стрельбу. Сначала он убил администратора, потом охранника. Четыре человека, включая девочку 10-ти лет, были ранены. Ребёнка прооперировали накануне вечером в Морозовской больнице, её жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, оружие, из которого стрелял Глазов, на него не зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве.

