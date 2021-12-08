Сегодня в бундестаге пройдет избрание нового канцлера ФРГ

Лишь кандидатура социал-демократа Олафа Шольца имеет шансы на успех.

Через два с половиной месяца после выборов в бундестаг члены коалиционного правительства подписали договор, который станет программой его работы на четыре года. Главный акцент в договоре поставлен на достижение климатически нейтральной промышленности и связанной с этим трансформации экономики, общества и государства. Важными целями станут обеспечение доступным жильем, поддержка семей и социально слабых граждан.

Три политические силы, прошедшие в парламент ФРГ, также распределили посты в новом кабинете министров. Социал-демократическая партия Германии получила восемь портфелей, «Союз 90-х/Зеленые» – пять, а Свободная демократическая партия – четыре. При этом коалиционеры следили за равенством мужчин и женщин.

Восемь из шестнадцати постов получили представительницы слабого пола. Впервые за всю историю ФРГ три важнейших министерства, связанных с политикой безопасности, возглавят женщины – это МИД, МВД и минобороны.

Олаф Шольц заявил накануне, что приоритетной для него остается борьба с пандемией коронавируса. Политик не исключил введение обязательной вакцинации. В своем первом выступлении после подписания правительственного договора Шольц выразил свою обеспокоенность концентрацией российских вооруженных сил на границе Украины. Угрозу для этой страны социал-демократ назвал неприемлемой.

Сегодня же после избрания канцлер ФРГ получит документы о своем назначении, а затем новый кабинет министров будет официально приведен к присяге.

