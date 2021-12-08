Первый апелляционный суд должен рассмотреть жалобы на приговор бывшим полицейским, осужденным по делу Ивана Голунова

Первый апелляционный суд общей юрисдикции сегодня должен рассмотреть жалобы на приговор бывшим полицейским, осужденным по делу Ивана Голунова. Ранее их признали виновными в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста.

Адвокат одного из осужденных Дениса Коновалова Алексей Губкин сказал «Эху Москвы», что рассчитывает на смягчение приговора его подзащитному.



Прокуратура несогласие с приговором не выражала, так что увеличен срок быть не может, добавил Алексей Губкин.

Денис Коновалов единственный из фигурантов дела признал вину в подбрасывании наркотиков Голунову и сотрудничал со следствием.