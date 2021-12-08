Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:13, 08 декабря 2021

Первый апелляционный суд должен рассмотреть жалобы на приговор бывшим полицейским, осужденным по делу Ивана Голунова

Первый апелляционный суд общей юрисдикции сегодня должен рассмотреть жалобы на приговор бывшим полицейским, осужденным по делу Ивана Голунова. Ранее их признали виновными в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста.

Адвокат одного из осужденных Дениса Коновалова Алексей Губкин сказал «Эху Москвы», что рассчитывает на смягчение приговора его подзащитному.

Прокуратура несогласие с приговором не выражала, так что увеличен срок быть не может, добавил Алексей Губкин.

Денис Коновалов единственный из фигурантов дела признал вину в подбрасывании наркотиков Голунову и сотрудничал со следствием.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 180 6 19394 01.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 176 6 19361 02.12
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Десять лет хрустя Не широко, не пафосно и не официально, однако десятилетие зимних протестов 2011 года в России отмечается – понятное дело, главным образом в сети…

5 191 6 24264 07.12
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Толерантное безумие Надо стереть всё, что можно. Отменить деление на мужчин и женщин, на отцов и матерей, мальчиков и девочек — роли же сейчас каждый выбирает по вкусу. Европа стремительно погружается в безумную, абсурдную толерантность…

5 89 6 25357 01.12
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Юрий Дмитриев: вот кто на самом деле «политзаключенный № 1» в России За все те же «преступления», которых Дмитриев не совершал — и по большей части обвинений в которых он уже дважды был оправдан…

5 45 6 7640 03.12
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Когда «признание» не значит ничего И, обратите внимание, хитроумные китайские товарищи, якобы «друзья России» против Запада, совершенно не расстарались для северных «партнёров». Они не дураки, у них Тайвань…

5 91 6 56547 01.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Что можно России, нельзя НАТО? До известных российских событий 2014 года, стремление Украины в НАТО было не столь сильно. Как раз до них Украина вообще имела внеблоковый статус, который вроде бы устраивал все стороны…

5 274 6 52029 05.12
Блоги

Александр Драган аналитик открытых данных

В ЮАР всё не так радужно Если это и friendly mutant, как его радостно окрестили СМИ, то не для всех, и ни на какой «very good Christmas present» он не тянет…

5 29 6 44279 01.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Самый опасный военно-политический кризис Тем самым от России требуется не дать жесткого ответа на готовящееся уже 5 лет военное наступление ВСУ на Донбасс…

5 54 6 10414 07.12
Блоги

+ Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Речь на вручении премии «Звезда Театрала»…

5 213 6 42463 07.12
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Как остудить Украину? Жёсткий визовый режим и отнять дудку Можно, конечно, обсуждать этот вопрос, выстраивая различные заумные конструкции, ссылаясь на геополитические интересы США и России, но в жизни гораздо проще…

5 86 6 17448 06.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«История ничему не учит, но сурово наказывает» О последствиях подписания соглашений в Беловежской пуще…

5 102 6 21681 06.12
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Ловкость рук и никакого мошенства! Одна из скреп утверждает, что россияне — народ богоизбранный. Стало быть, руководить таким народом должен Божий помазанник и столько сроков, сколько ему Господь отпустит…

5 125 6 63941 01.12
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Украина и четыре думские партии войны Что единороссы, что зюгановцы, что прилепинцы-мироновцы, что жириновцы — это одна и та же партия войны.

5 100 6 24342 04.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Как тюрьма помогает понять феминисток Решил и записался в швейный цех. — Значит, швея, — сказало начальство. Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать «швея» в женском роде, чтоб поддеть…

5 180 6 45589 07.12
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

На всё согласный Мы содержим этот гнилой режим за счет российской казны, постоянно даря ему в подарок миллиарды евро без надежды на возврат. А Лукашенко в ответ гримасничает и пускается в пляс…

5 85 6 54369 01.12

Популярное за неделю

Новости

Стали известны подробности о личности стрелка в московском МФЦ Источники агентства «Интерфакс» называют Глазова антипрививочником, который в своих соцсетях не раз называл пандемию заговором…

5 5 6 5876
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Окно в Европу должно быть точно по размеру ракеты. А больше, с точки зрения Владимира Владимировича, ничего и не надо…

5 34 6 78741 01.12
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3577000
«Со страниц романов Достоевского»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3634 05.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 298 6 154934 02.12
Интервью Пастуховские четверги

Владимир Пастухов гость: Владимир Пастухов научный сотрудник University College London

Они рациональны. У них есть две угрозы: умрет один миллион больше, один миллион меньше — или поссориться со своим электоратом…

5 59 6 64115 02.12
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9349161
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5104778

Сегодня в эфире