Президенты России и США накануне пообщались по видеосвязи

Переговоры президентов России и США продлились два часа. Общались Владимир Путин и Джо Байден всё это время тет-а-тет, даже переводчики находились в другом помещении. Переговоры проводили по закрытому каналу видеосвязи.

Это был первый контакт президентов после того, как в западных СМИ появились сообщения со ссылкой на разведку США, что Россия готовит вторжение на Украину. Байден выразил серьёзную обеспокоенность действиями российских военных близ украинской границы и дал понять Путину, что США и их союзники ответят решительными экономическими и другими мерами на военную эскалацию, сообщили в Белом доме.

Позже замгоссекретаря США Виктория Нуланд сказала, что Запад при помощи санкций может изолировать Россию от мировой финансовой системы. Путин на переговорах дал понять коллеге, что Москве нужны юридические гарантии, которые исключают расширение НАТО на Восток и размещение в соседних с Россией странах ударных наступательных вооружений. Байден гарантий не дал. Он ещё раз поддержал территориальную целостность Украины.

Президенты обсудили стратегическую стабильность между Россией и США, поговорили о хакерских атаках и иранской ядерной программе.

Последний раз руководители России и США общались в июне в Женеве. Тогда Путин и Байден встречались лично.

В преддверии переговоров со стороны Вашингтона звучала угроза запрета Соединенными Штатами обмена рублей на доллары в рамках санкций. Экономист Сергей Алексашенко считает ее невыполнимой.

По мнению Алексашенко, даже в случае отключения SWIFT, это лишь приведет к более медленному прохождению платежей. «Но это не означает, что российская банковская система будет изолирована», — сказал Алексашенко.