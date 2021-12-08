Вчерашний снегопад в столичном регионе стал самым мощным в послевоенной истории

Об этом рапортует Гидрометцентр. . Таким образом, побит рекорд 1949 года для 7-го декабря. В центре Москвы выпало от 8 до 10 мм осадков, на отдельных метеостанциях до 12-ти.

К утру синоптики прогнозируют туман и оттепель, с переходом снега в дождь – особенно много новых осадков ожидают на юго-востоке Подмосковья.