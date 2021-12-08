В Швейцарии на помощь врачам в борьбе с коронавирусом направят армию

Такое решение принял Федеральный совет республики. На ковид перебросят около 2,5 тыс военнослужащих – они будут задействованы прежде всего в транспортировке пациентов в больнице и в работе пунктов вакцинации.

С середины октября в стране быстро растет заболеваемость. С начала текущей недели ужесточены ограничения – для посещения общественных мест начали требовать сертификат вакцинации, либо справку о недавно перенесенном заболевании, либо свежий отрицательный тест.