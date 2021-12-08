Бундестаг сегодня, как ожидается, изберет Олафа Шольца новым канцлером ФРГ

В предыдущем правительстве Ангелы Меркель он был министром финансов и вице-канцлером. СДПГ, которую возглавляет Шольц, с небольшим перевесом победила на выборах и создала коалицию с «Зелеными» и свободными демократами. Таким образом, правоконсервативный блок ХДС\ХСС, лидером которого была Меркель, впервые за 16 лет уйдет в оппозицию.