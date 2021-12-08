Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту Зимней олимпиады в Пекине

(Вашингтон ранее обосновывал аналогичное решение еще и геноцидом уйгуров-мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая).

Дипломатический бойкот означает, что спортсменам из этих стран не будут запрещать участие в Играх, но на них не поедут политики, чиновники и прочие официальные члены делегаций. Игры намечены на 4-20 февраля.

В МОК объявили, что с уважением относятся к решению американских властей. В Пекине, комментируя решение о бойкоте США, ответили, что их на Олимпиаду и не приглашали.