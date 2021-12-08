В Петербурге арестован экс-глава Калининского района по делу о хищении 165 млн рублей

Меру пресечения Куйбышевский суд избрал ему на 2 месяца. В общей сложности Ивану Громову, проработавшему на этом посту 25 дней, предъявили 8 эпизодов обвинения. Бывшему чиновнику грозит до 10 лет колонии. Партия «Единая Россия» обещает приостановить его членство на ближайшем заседании.
2021-12-08T05:03:48+03:00
2021-12-08T05:03:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 08 декабря 2021
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