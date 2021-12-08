В проект военного бюджета США не попали санкции против вторичного российского госдолга

Также отсутствуют ограничения против окружения Путина, рекомендованные российским оппозиционером Алексеем Навальным. Тем не менее, в Вашингтоне выразили надежду, что в случае вторжения России на Украину правительством Германии будет остановлена работа российского газопровода «Северный поток-2». Также в документе заложили 4 млрд долларов на инициативу военного сдерживания России.

Вчера президенты двух стран провели двухчасовые переговоры по видеосвязи, обсуждая в основном Украину. Накануне переговоров в Белом доме пригрозили санкциями, которые полностью изолируют Россию от мировой финансовой системы, в случае эскалации конфликта.