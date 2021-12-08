В Чили легализовали однополые браки

Парламент латиноамериканской страны проголосовал за это решение 82-мя голосами против 20-ти. Теперь законопроект уйдет на подпись президенту Себастьяну Пиньере. Тот же документ предусматривает возможность для чилийских однополых пар усыновлять детей.