В Чили легализовали однополые браки

Парламент латиноамериканской страны проголосовал за это решение 82-мя голосами против 20-ти. Теперь законопроект уйдет на подпись президенту Себастьяну Пиньере. Тот же документ предусматривает возможность для чилийских однополых пар усыновлять детей.
2021-12-08T04:10:37+03:00
2021-12-08T04:10:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 08 декабря 2021
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