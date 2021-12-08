Мосгорсуд подтвердил законность взыскания компенсации в пользу врача Мисюриной за незаконное уголовное преследование

Ранее Черемушкинский районный суд постановил, что Минфин должен выплатить медику без малого 4 млн 300 тыс руб. Это произошло после того, как гематолога Елену Мисюрину сначала приговорили к двум годам за процедуру, после которой пациент скончался, а потом оправдали. Покойный страдал множеством тяжелых хронических заболеваний.
2021-12-08T04:09:42+03:00
2021-12-08T04:09:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 08 декабря 2021
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