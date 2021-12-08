Д. Байден после переговоров с В. Путиным намерен обсудить «Северный поток-2» и Украину с новым канцлером ФРГ

Об этом объявила замгоссекретаря Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в Сенате. На завтра намечен и разговор с президентом самой Украины Владимиром Зеленским. Также пообщаться с Зеленским и Путиным в ближайшее время выразил желание президент Франции Эмманюэль Макрон.

На прошедших вчера двухчасовых переговорах Путина с Байденом в режиме видеоконференцсвязи также обсуждалась ситуация на Украине. Байден выразил озабоченность скоплением российских войск у границы и отказался давать гарантии невступления этой страны в НАТО. Это были вторые после очного Женевского саммита в июне переговоры двух лидеров после вступления Байдена в должность.