У двух из 24 россиян, вернувшихся из ЮАР с ковидом, подтвердился новый, более заразный штамм омикрон

Об этом объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время она отметила, что все заразившиеся россияне госпитализированы из обсерватора в больницу, находятся под наблюдением врачей. О тяжелом течении у кого бы то ни было не сообщалось. У части пациентов тесты на коронавирус вообще отрицательны, но налицо клиническая картина.

Из-за нового штамма, впервые обнаруженного на юге Африки и уже попавшего как минимум в 40 стран, Россия сократила сроки действия необходимых для пересечения границы ПЦР тестов до 48 часов. В то же время данных о более тяжелом течении с новым штаммом нет.