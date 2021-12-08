Сегодня президент Владимир Путин проведет традиционную ежегодную встречу с членами Совета по правам человека

Повестка мероприятия утверждена с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Как отмечает источник газеты «Коммерсант», тот пошел навстречу правозащитникам при согласовании практически всех предложенных ими тем. Так, речь пойдет о работе над законом о семейно-бытовом насилии, о применении действующего законодательства об иноагентах, медпомощи бездомным и беженцам Донбасса, введении интернет-реестра «токсичного контента», а также о пытках в учреждениях ФСИН.

Встреча в этом году, как и в прошлом, из-за пандемии пройдет в онлайн-формате.