В Москве впервые с 1935-го года открыли сразу 10 станций метро

Движение по западному и южному участкам Большой кольцевой линии запускал лично мэр столицы Сергей Собянин при участии президента Владимира Путина по видеосвязи. В строй ввели сразу 20 км путей, от станции «Терехово» на западе города до «Каховской» на юге, с пересадками на Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Солнцевскую и Арбатско-Покровскую линии.

В следующем году, с вводом в эксплуатацию северо-восточного и юго-восточного отрезков БКЛ замкнется и станет самой большой в мире в своем роде, с 31 станцией и протяженностью в 71 км.