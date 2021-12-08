Белоруссия ввела ответные санкции против стран Запада

Они коснутся импорта мясо-молочной продукции, некоторых овощей и фруктов, кондитерских изделий, орехов и других пищевых товаров. Помимо США и стран Евросоюза, Запрет на ввоз распространяется на товары из Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии.

Исключения будут делаться для отдельных подкатегорий продуктов — например, молочного детского питания, а также для всех продуктов, которые белорусы ввозят сами для личного потребления.

Эти санкции являются ответом на санкции Запада за массированный пропуск нелегальных мигрантов к границам с ЕС, на который Минск пошел в ответ на санкции Евросоюза за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.