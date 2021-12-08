Стали известны подробности о личности стрелка в московском МФЦ

Сайт РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что «настоящий» Сергей Глазов (изначально в СМИ публиковалось фото его полного тезки) – 45-летний житель столицы, ранее служивший. Сайт RT со ссылкой на свои источники сообщает, что в СВР (официально там это пока не комментируют).

А источники агентства «Интерфакс» называют Глазова антипрививочником, который в своих соцсетях не раз называл пандемию заговором. Агентство ТАСС подтверждает, что в МФЦ «Рязанский» тот явился без маски, и с порога начал стрелять из травматического пистолета, переделанного в боевой.

Помимо этого оружия у него нашли нож. Глазова отправили на психиатрическую экспертизу, тем не менее правоохранители считают, что нападение он спланировал. Его мотивы пока не известны.

В результате стрельбы два человека погибли, три пострадали.