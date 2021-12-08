На Украине начали расследование в отношении сайта «Миротворец»

Запрос в полицию направила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Поводом стала публикация на сайте личных данных и фото 13-летней девочки из Луганска. Администрация сайта считает, что она угрожает национальной безопасности.
2021-12-08T02:04:42+03:00
2021-12-08T02:04:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 08 декабря 2021
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