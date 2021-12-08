В Дании суд опубликовал разъяснение, почему решил снять арест с российского судна «Академик Иоффе»

В постановлении Высокого суда королевства говорится, что местное законодательство запрещает арестовывать суда иностранных государств, которые правительства используют в некоммерческих целях. А именно так и классифицировал суд океанографическую научную экспедицию, в которую направлялся «Академик Иоффе» во время захода в датский порт.

Арестовывали его по иску канадской компании, которая в 2018-м арендовывала судно для круиза, и когда оно село на мель, понесла убытки.