Речь идет о 56-летнем Вадиме Соколове. Следователи считают его офицером ФСБ, ранее о том же сообщал признанная в России иноагентом расследовательская группа Bellingcat*.
Обвинение считает, что тот получил приказ от неустановленного госоргана убить Зелимхана Хангошвили из мести и «чувства вражды» российских властей по отношению к бывшему полевому командиру, что и было выполнено в конце августа 2019-го.
В Германии прокуратура запросила пожизненный срок для предполагаемого убийцы чеченского полевого командира в Берлине
Речь идет о 56-летнем Вадиме Соколове. Следователи считают его офицером ФСБ, ранее о том же сообщал признанная в России иноагентом расследовательская группа Bellingcat*.