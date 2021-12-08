В Германии прокуратура запросила пожизненный срок для предполагаемого убийцы чеченского полевого командира в Берлине

Речь идет о 56-летнем Вадиме Соколове. Следователи считают его офицером ФСБ, ранее о том же сообщал признанная в России иноагентом расследовательская группа Bellingcat*.

Обвинение считает, что тот получил приказ от неустановленного госоргана убить Зелимхана Хангошвили из мести и «чувства вражды» российских властей по отношению к бывшему полевому командиру, что и было выполнено в конце августа 2019-го.

* Bellingcat - СМИ, признанное иностранным агентом.