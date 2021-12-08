Председатель СК Александр Бастрыкин раскритиковал рост числа оправдательных приговоров по уголовным делам

По его мнению, это связано с низким качеством следствия. Особенно много замечаний было высказано в адрес управления СК по Татарстану.

В уходящем году, согласно официальной статистике, в суды было передано более 73 тысяч уголовных дел в отношении 82 тысяч человек, доля оправданий составила менее 1%.