В московском отделе полиции «Гольяново» идут следственные действия

Это передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее телеграм-канал Baza писал, что в ОВД проходит спецоперация силами отдела собственной безопасности, в ходе которой задержан начальник уголовного розыска. Предположительно он пытался получить 3 млн рублей за то, чтобы не возбуждать дело о подделке документов.