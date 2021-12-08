В московском отделе полиции «Гольяново» идут следственные действия

Это передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее телеграм-канал Baza писал, что в ОВД проходит спецоперация силами отдела собственной безопасности, в ходе которой задержан начальник уголовного розыска. Предположительно он пытался получить 3 млн рублей за то, чтобы не возбуждать дело о подделке документов.
2021-12-08T02:04:32+03:00
2021-12-08T02:04:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 08 декабря 2021
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