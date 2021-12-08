Президент США в ходе переговоров с российским коллегой не давал никаких гарантий нерасширения НАТО на Восток

Об этом по итогам переговоров Джо Байдена и Владимира Путина объявили в Белом доме.

В Кремле со свой стороны выразили удовлетворенность тем, как прошла встреча, хоть и назвали более продуктивным формат личных встреч. Также в Москве признали, что основную часть двухчасовых разговоров заняла тема Украины и что говорили все время только лично два лидера, но не члены делегаций. Обе стороны отметили удовлетворенность прогрессом по темам, связанным с кибербезопасностью и договорились до конца года провести новую встречу по выдаче виз дипломатам обеих стран.