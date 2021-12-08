В парижском аэропорту арестовали одного из подозреваемых в убийстве саудовского оппозиционера Джамаля Хашогги

По данным агентства Reuter, речь идет о Халеде Аль-Отайби, гвардейце из личной охраны наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Его задержали в аэропорту Шарль де Голль перед посадкой на рейс до Эр-Рияда на основании международного ордера, выписанного властями Турции.

Хашогги последний раз видели заходящим в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле 2-го октября 2018-го. По данным турецкой полиции, внутри его убили и расчленили, так что останки не найдены до сих пор. Невеста Хашогги, ради брака с которой он и отправился в посольство оформлять документы, прождала его у входа до глубокой ночи, но безуспешно. В Эр-Рияде признали факт убийства, но категорически отрицают причастность к нему наследного принца.