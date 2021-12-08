СПЧ обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с критикой указателей в метро на узбекском и таджикском

На них продублированы таблички на станции «Прокшино» Сокольнической и «Лесопарковая» Бутовской линий, откуда ходят автобусы в миграционный центр «Сахарово*». В обращении указывается, что перевод вызывает раздражение местных жителей, не способствует интеграции приезжих в русскую языковую среду и противоречит нормативным документам о работе метрополитена.
2021-12-08T01:11:01+03:00
2021-12-08T01:11:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 08 декабря 2021
* "Сахаровский центр" - НКО, признанное иностранным агентом.
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