СПЧ обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с критикой указателей в метро на узбекском и таджикском

На них продублированы таблички на станции «Прокшино» Сокольнической и «Лесопарковая» Бутовской линий, откуда ходят автобусы в миграционный центр «Сахарово*». В обращении указывается, что перевод вызывает раздражение местных жителей, не способствует интеграции приезжих в русскую языковую среду и противоречит нормативным документам о работе метрополитена.

* "Сахаровский центр" - НКО, признанное иностранным агентом.