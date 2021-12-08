Руководство ВШЭ отрицает запрет студентам проходить практику в СМИ, признанных иноагентами

О разосланном с таким запретом письме рассказала на своей странице в соцсети Facebook студентка 4-го курса факультета коммуникаций, медиа и дизайна Татьяна Колобакина. В пресс-службе объяснили рассылку письма ошибкой сотрудника, а из онлайн-версии алгорита прохождения практики упоминание запрета исчезло.

В настоящий момент Минюст ведет три реестра иноагентов – для СМИ, НКО и объединений без юрлица. Суммарно они насчитывают несколько сотен организаций и физлиц.