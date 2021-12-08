Журналист Юрий Дудь выпустил документальный фильм о пытках в российских колониях, СИЗО и отделах полиции

Выложенное на Youtube видео длиной почти в 2,5 часа включает интервью с основателем признанного иноагентом правозащитного проекта «Комитет против пыток» Игорем Каляпиным, его коллегами, другими правозащитниками и жертвами истязаний. Журналист разбирает вместе с героями картины несколько конкретных резонансных эпизодов пыток, в том числе с летальным исходом.

Этой осенью другой правозащитный проект, Gulagu.net, начал публиковать беспрецедентный тайком вынесенный с зоны служебный видеоархив с тысячью записей пыток и изнасилований заключенных по всей стране. Глава ФСИН отправлен в отставку, возбуждены несколько уголовных дел.