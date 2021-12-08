С актрисой Ниной Ургант попрощаются сегодня в Петербурге

Она ушла из жизни на минувшей неделе, ей было 92 года.

Церемония прощания с Ниной Ургант пройдет в Александринском театре. Там сообщили, что родные, близкие и коллеги актрисы проводят ее в последний путь в 10 утра, открытая церемония возложения цветов пройдет позже и завершится до полудня. Напомню, Нина Ургант родилась в городе Луга. Окончила Ленинградский театральный институт, служила в Ярославском Академическом театре имени Волкова, после этого – в ленинградском «Ленкоме». Затем ее биография была на протяжении 60 лет связана с Александринским театром, в нем актриса исполнила более 30 ролей. На киноэкране зрители впервые увидели Ургант в 1954 году, в фильме «Укротительница тигров». Всего же она снялась более чем в семидесяти фильмах. Зрителям Ургант больше всего запомнилась в роли военной медсестры Раи в фильме режиссера Андрея Смирнова «Белорусский вокзал».

У Нины Ургант было множество наград. Премию «Звезда театрала» этого года в номинации «Легенда сцены» она получить уже не успела.