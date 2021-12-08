В Москве расследуют обстоятельства стрельбы в МФЦ на Рязанском проспекте

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, 45-летний Сергей Глазов при входе застрелил администратора, а затем убил охранника. Далее он пошел в сторону миграционного отдела, стреляя в посетителей, среди них оказалась десятилетняя девочка. По словам собеседника агентства, у стрелявшего заклинило оружие и в это время его обезвредил сотрудник полиции. Всего были госпитализированы четыре человека, двое погибли, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Здоровью 10-летней девочки ничего не угрожает, ей оказали необходимую медицинскую помощь, рассказал главный врач Морозовской больницы Валерий Горев.

Как сообщалось, открывший стрельбу мужчина до 2010 года проходил службу в воинской части в Москве. Он стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано, и находился в невменяемом состоянии. Его отправят на психиатрическую экспертизу.

Источник «Интерфакса» называет стрелявшего антипрививочником. Собеседник агентства рассказал, что Глазов отказался на входе надевать маску и начал в агрессивной манере навязать свои взгляды сотрудникам МФЦ.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Столичная прокуратура взяла ход расследования под контроль.

