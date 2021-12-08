Президенты России и США сегодня провели переговоры по защищённому каналу видеосвязи

Главной темой на них стала Украина и ситуация возле её границ.

Переговоры шли два часа. Всё это время президенты России и США общались тет-а-тет. Белый дом примерно на час раньше Кремля рассказал о том, что на них обсуждали. Президент Джо Байден выразил серьёзную обеспокоенность действиями России возле границ с Украиной. Он предупредил коллегу, что Штаты и европейские союзники введут серьёзные экономические и другие меры в случае российского вторжения, сообщили в администрации американского президента. Со своей стороны Владимир Путин дал понять Байдену, что Москве нужны юридические гарантии, которые исключают расширение НАТО на Восток и размещение в соседних с Россией странах ударных наступательных вооружений, сказали в Кремле. Байден обязательств, что Украина не станет в будущем членом альянса не давал, сказали в Белом доме. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд сказала, что Россия готова мобилизовать против Украины 100 батальонных тактических групп, это почти все наземные войска к западу от Урала, приводит её слова агентство РИА «Новости». По её словам, в случае вторжения санкции Запада изолируют Россию от мировой финансовой системы. Нуланд отметила, что США интенсивно взаимодействуют с президентом и правительством Украины, чтобы помочь укреплению обороны страны.

Помимо Украины президенты США и России обсудили киберпреступность и подтвердили готовность с ней бороться и ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном.

Между тем, санкции против российского газопровода «Северный поток-2» и «окружения Путина» не вошли в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год. Это следует из документа, опубликованного профильным комитетом Палаты представителей США.

Накануне, по данным телеканала CNN, в США обсуждали введение пакета санкций в отношении российских энергетических компаний, банков и ближайшего окружения Путина для «предотвращения вторжения на Украину». Также, по информации Bloomberg, власти страны рассматривали санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций.