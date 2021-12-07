Во Франции арестован подозреваемый в причастности к убийству саудовского журналиста и писателя Джамаля Хашогги

33-летний бывший член Королевской гвардии Саудовской Аравии Халед ид-аль Утейби был задержан в аэропорту Шарль де Голль, когда ожидал посадки на рейс до Эр-Рияда. В случае его добровольного согласия, Франция передаст задержанного властям Турции, где проходит судебное разбирательство по делу. В противном случае решение об экстрадиции будет принимать французский суд.

Хашогги исчез в начале октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах писали, что у властей есть подтверждение того, что журналиста жестоко пытали, а затем убили в здании дипмиссии.

В этом году США обвинили наследного принца Саудовской Аравии в одобрении операции по похищению или убийству Хашогги. После этого Вашингтон ввел визовые санкции в отношении почти восьми десятков подданных королевства.

