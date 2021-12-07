Прокуратура Германии запросила пожизненный срок для россиянина, обвиняемого в убийстве чеченского полевого командира

Прокуратура Германии потребовала пожизненное заключение для 56-летнего россиянина, обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает издание Die Zeit и немецкий русскоязычный телеканал OstWest.

Следствие считает, что убийство было заказным и его организовали российские власти. По данным прокуратуры, «Вадим Соколов» на самом деле является высокопоставленным офицером спецназа ФСБ «Вымпел» Вадимом Красиковым, который приехал в Берлин по поддельным документам. Обвинение считает, что Красиков получил приказ от неустановленного государственного органа России убить бывшего полевого командира из мести и «чувства вражды».

Зелимхана Хангошвили, которого российские власти объявили в розыск по обвинению в терроризме, застрелили в Берлине 24 августа 2019 года. По версии следствия, Красиков подъехал к нему на велосипеде и трижды выстрелил из пистолета с глушителем. Пострадавший скончался на месте, подозреваемого задержали по горячим следам.