Из примерно 100 прибывших в Россию из ЮАР россиян, 24 госпитализированы с коронавирусом

Какой у них выявлен штамм, пока неизвестно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова также добавила, что срок действия ПЦР-тестов на коронавирус пришлось сократить с 72 до 48 часов из-за высокой заразности штаммов «дельта» и «омикрон».