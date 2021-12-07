Кремль назвал главной темой переговоров президентов России и США проблематику, связанную с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей. Владимир Путин заявил Джо Байдену, что Москва серьезно заинтересована в получении надежных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Президенты выразили мнение, что страны продолжат контакты с учетом ответственности за поддержание безопасности и стабильности, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден предупредил российского коллегу о том, что Вашингтон и союзники введут «решительные» экономические ограничения против России в случае эскалации ситуации на Украине. Американский лидер, как сообщает Белый дом, выразил глубокую озабоченность по поводу концентрации российских сил близ украинской границы, призвал Москву к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи, они продлились примерно два часа. В числе других тем лидеры рассмотрели ход диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, вопросы кибербезопасности и ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном.