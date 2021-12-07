Байден предупредил Путина об угрозе «решительных» экономических мер против РФ в случае эскалации ситуации на Украине

Президент США Джо Байден предупредил российского коллегу Владимира Путина, что Вашингтон и союзники введут «решительные» экономические ограничения против России в случае эскалации ситуации на Украине. Американский лидер, как сообщает Белый дом, выразил глубокую озабоченность по поводу концентрации российских сил близ украинской границы, призвал Москву к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи, они продлились примерно два часа. В числе других тем лидеры рассмотрели ход диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, вопросы кибербезопасности и ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном.