Из примерно 100 прибывших в Россию из ЮАР россиян, 24 госпитализированы с коронавирусом

Какой у них выявлен штамм, пока неизвестно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что на границе контролируют не только тех, кто напрямую прибыл из африканских стран, но и прилетевших оттуда через другие государства. Для этого пограничники проверяют отметки в загранпаспортах. Всех вернувшихся из государств высокого риска отправляют в обсерватор. Пока омикрон-штамм обнаружен только у двоих россиян.
2021-12-07T22:33:16+03:00
2021-12-07T22:33:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 07 декабря 2021
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