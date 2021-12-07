Из примерно 100 прибывших в Россию из ЮАР россиян, 24 госпитализированы с коронавирусом

Какой у них выявлен штамм, пока неизвестно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что на границе контролируют не только тех, кто напрямую прибыл из африканских стран, но и прилетевших оттуда через другие государства. Для этого пограничники проверяют отметки в загранпаспортах. Всех вернувшихся из государств высокого риска отправляют в обсерватор. Пока омикрон-штамм обнаружен только у двоих россиян.