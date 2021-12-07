Прокуратура Германии запросила пожизненный срок для россиянина, обвиняемого в убийстве чеченского полевого командира

Прокуратура Германии запросила пожизненный срок для россиянина Вадима Красикова, обвиняемого в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Следствие считает, что убийство было заказным и его организовали российские власти. По данным прокуратуры, Красиков — бывший полковник специального подразделения российской разведки ФСБ. За несколько дней до убийства он приехал в Берлин под поддельным именем.

Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине 24 августа 2019 года. Красикова задержали на следующий день.