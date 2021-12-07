В оборонный бюджет США на следующий финансовый год не включили санкции против газопровода «Северный поток-2»

Также в документе, который опубликовал профильный комитет палаты представителей не упоминается ужесточение санкций против суверенного долга России. Согласно внесенной ранее поправке, американским инвесторам предлагалось запретить покупать и продавать российские гособлигации и суверенные еврооблигации, выпущенные спустя два месяца после принятия закона.
2021-12-07T22:31:45+03:00
2021-12-07T22:31:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:31, 07 декабря 2021
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