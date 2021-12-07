Медики прооперировали девочку, которая пострадала при нападении на многофункциональный центр на юго-востоке Москвы

Медики прооперировали девочку, которая пострадала в числе других при нападении на многофункциональный центр на юго-востоке Москвы. Стрелок, который убил двух человек и четырёх ранил, задержан. Его отправят на психиатрическую экспертизу.

Жизни 10-летней девочки ничего не угрожает, сообщил главный врач Морозовской больницы, куда после инцидента привезли ребёнка. Пострадавшей, получившей сквозное ранение шеи, сделали операцию, она по словам Валерия Горева была несложной, в конце недели девочку выпишут. Ещё трое пострадавших в институте Склифосовского в тяжёлом состоянии. В полиции утверждают, что стрелок в момент нападения на МФЦ «Рязанский» вёл себя неадекватно. Стрельбу он открыл после того как войдя в помещение отказался надеть защитную маску, а после задержания называл пандемию коронавируса «всемирным заговором». В преступлении подозревают 45-летнего бывшего военного Сергея Глазова. По словам его матери, она не понимает, что спровоцировало сына открыть огонь по людям в госучреждении и убить двух человек. Она утверждает, что сын всегда был спокойным, а в школе учился на пятёрки. Позже закончил военную академию, дослужился до подполковника, год с лишним прослужил в Малайзии. Между тем интернет-издание znak пишет, что к стрельбе мог привести конфликт жителя Рязанского района с «Жилищником». Он перекрыл Глазову канализационные стояки за неоплату коммунальных услуг, рассказал изданию источник в полиции.

Полицейского, который задержал нападавшего, представят к госнаграде. Причины ЧП выясняет столичная прокуратура. Оперативный доклад затребовал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.