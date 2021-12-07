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22:03, 07 декабря 2021

Байден в ходе переговоров с Путиным выразил обеспокоенность в связи с концентрацией российских войск у границ Украины

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность Вашингтона и союзников в связи с концентрацией российских войск близ границ Украины. Как сообщил Белый дом, американский лидер подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, призвал Москву к деэскалации и возвращению к дипломатии. В противном случае Байден предупредил о сильных экономических и других мерах.

Переговоры лидеров двух стран прошли сегодня в онлайн-формате и продолжались около двух часов. Отмечается, что главы государств также обсудили диалог по стратегической стабильности, по киберпреступлениям, и совместную работу по региональным вопросам, в том числе Иран.

После этого Байден, как сообщил Белый дом, намерен обсудить итоги беседы с лидерами Германии, Франции, Италии и Великобритании.

В Кремле пока видеосаммит не комментировали.

Москва неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заверяя что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Вашингтон разрабатывает новый пакет санкций против Москвы на случай военного вторжения на Украину. По словам источников, речь идет об отключении России от системы межбанковских переводов SWIFT. Кроме того, санкции могут быть введены против окружения президента Владимира Путина и российских олигархов. Между тем агентство Bloomberg сообщает, что США и Евросоюз рассматривают возможность санкций в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций. Среди других вариантов ограничения на конвертацию рубля и ограничения на покупку российских долговых обязательств на вторичном рынке.  

Экономист Сергей Алексашенко считает невыполнимой угрозу запрета Соединенными Штатами обмена рублей на доллары в рамках антироссийских санкций.
По мнению Алексашенко, в случае отключения SWIFT, в случае применения санкций приведет к более медленному прохождению платежей. Но это не означает, что российская банковская система будет изолирована, — сказал Алексашенко


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