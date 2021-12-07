Число положительных тестов на коронавирус среди прибывших из ЮАР в Россию нарастает день за днем

24 человека госпитализированы, около 100 находятся в обсерваторе с подозрением на инфекцию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, каким штаммом заражены прибывшие, устанавливается. Пока новый вид коронавируса омикрон выявлен у двух человек, вернувшихся из Южной Африки.
2021-12-07T21:37:34+03:00
2021-12-07T21:37:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:37, 07 декабря 2021
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