Число положительных тестов на коронавирус среди прибывших из ЮАР в Россию нарастает день за днем

24 человека госпитализированы, около 100 находятся в обсерваторе с подозрением на инфекцию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, каким штаммом заражены прибывшие, устанавливается. Пока новый вид коронавируса омикрон выявлен у двух человек, вернувшихся из Южной Африки.